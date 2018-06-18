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Новости. Общество
15:53, 18 Июня 2018

Жители карельского города ждут приезда "цирка" в составе трех министров и куратора района

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Республиканские чиновники завтра отправятся на встречу с жителями Питкярантского района.

Намеченный на вечер 19 июня митинг на центральной площади Питкяранты предварит встреча с министром здравоохранения Карелии Мариной Швец, министром культуры Алексеем Лесоненом, министром образования Александром Морозовым и заместителем премьер-министра правительства республики, куратором района Игорем Корсаковым.

Инициативная группа просит жителей города собраться в районной администрации, хотя настроены горожане скептически. "К нам едет цирк! А, нет, показалось, это серьезные люди… Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты, куратор Питкярантского района Корсаков Игорь Юрьевич – полюбившийся публике, вызываемый на бис, собирающий толпы журналистов и аншлаги в любое время, даже в 10 утра в будни. Две строчки занимает только название его должности – надо сокращать… то есть, уважать надо такого человека!", - обращаются к питкярантцам организаторы митинга.

Встреча с министрами состоится в 17.00 в актовом зале районной администрации, Ленина, 13, на 4 этаже.

Напомним, сам митинг, к которому тщательно готовится город, будет посвящен острым городским проблемам: закрытию родильного отделения в районной больнице, прекращению набора на первый курс филиала Сортавальского колледжа и приостановке работы Дома культуры. "Пожалуйста, приходите со своими плакатами, ведь мы физически не сможем сделать плакатов на всех, - призывают инициаторы митинга. - Приносите ваши плакаты с акции Бессмертный Полк – ведь наши деды воевали за эту землю! Разве мы теперь можем допустить ее разруху и запустение?!". Начало в 19.00.

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Комментарии

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Orava
2018-06-18 16:40:52
Холопы не забудьте встать на колени, когда челобитную подавать будете.
однозначно
2018-06-18 16:27:07
Путинский электорат показывает свое величие. Чем недовольны? Крым ваш, искандеры смеются, Обама чмо, на Берлин, можем повторить, киевская хунта, бандеровцы. Я что-то упустил из списка?
Orava
2018-06-18 16:40:15
однозначно, плюсую. А как дружно голосовать ходили за путю.
ppppp
2018-06-18 16:30:43
однозначно, да, упустил. "Денег нет, но вы держитесь".
xxxxxxx
2018-06-18 16:05:01
Цирк то приедет и уедет , только клоуны поневоле останутся ни с чем .
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