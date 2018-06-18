Жители карельского города ждут приезда "цирка" в составе трех министров и куратора района

Республиканские чиновники завтра отправятся на встречу с жителями Питкярантского района.

Намеченный на вечер 19 июня митинг на центральной площади Питкяранты предварит встреча с министром здравоохранения Карелии Мариной Швец, министром культуры Алексеем Лесоненом, министром образования Александром Морозовым и заместителем премьер-министра правительства республики, куратором района Игорем Корсаковым.

Инициативная группа просит жителей города собраться в районной администрации, хотя настроены горожане скептически. "К нам едет цирк! А, нет, показалось, это серьезные люди… Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты, куратор Питкярантского района Корсаков Игорь Юрьевич – полюбившийся публике, вызываемый на бис, собирающий толпы журналистов и аншлаги в любое время, даже в 10 утра в будни. Две строчки занимает только название его должности – надо сокращать… то есть, уважать надо такого человека!", - обращаются к питкярантцам организаторы митинга.

Встреча с министрами состоится в 17.00 в актовом зале районной администрации, Ленина, 13, на 4 этаже.

Напомним, сам митинг, к которому тщательно готовится город, будет посвящен острым городским проблемам: закрытию родильного отделения в районной больнице, прекращению набора на первый курс филиала Сортавальского колледжа и приостановке работы Дома культуры. "Пожалуйста, приходите со своими плакатами, ведь мы физически не сможем сделать плакатов на всех, - призывают инициаторы митинга. - Приносите ваши плакаты с акции Бессмертный Полк – ведь наши деды воевали за эту землю! Разве мы теперь можем допустить ее разруху и запустение?!". Начало в 19.00.