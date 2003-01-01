РЕКЛАМА
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10
Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги
Сегодня 14:32 Благоустройство
В Сортавальском муниципальном округе Карелии разворачивается уникальная история гражданской самоорганизации.

фото: © Риеккалансаари - Греческий остров

Жители и представители местного бизнеса собственными силами и за собственные средства начали сбор средств на ремонт единственной дороги, ведущей на живописный остров Риеккалансаари — популярный туристический объект, который в прошлом году посетило около 120 тысяч человек.

Проблема дороги, находящейся в ужасном состоянии, годами оставалась нерешённой из-за юридического казуса: участок от понтонного моста до развилки на Ламберг-Нукуталахти не принадлежит ни муниципалитету, ни республике, а значит, власти не имеют права проводить на нём работы. Ситуация усугубляется состоянием самого наплавного моста, пешеходная часть которого опасна для перехода, а проезд по нему вредит автомобилям. Хотя проект нового моста готов, его строительство стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей отложено до 2028 года из-за отсутствия финансирования.

Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее в переписке с местными жителями сообщал, что знает о проблеме моста и дороги. Однако на проект нужны большие федеральные средства. По словам главы, в свое время республика выбирала – строить Майгубский мост в Сегежском районе или этот в Риеккалансаари. Сложное решение было принято в пользу первого варианта. В настоящий момент финансирование моста в Сортавальском районе поставлено на 2028 год. 

Осознав, что ждать в ближайшие годы помощи неоткуда, землячество острова и администрация округа инициировали рабочее совещание с участием руководителей туркомплексов, гостевых домов и рыборазводных хозяйств. Оно прошло 26 сентября. Его итогом стало коллективное решение в срочном порядке собрать около 800 тысяч рублей на отсыпку проблемного участка крупным щебнем. Подрядчик уже определён и готов приступить к работе до наступления холодов, как только средства поступят.

Остров Риеккалансаари примыкает к материковой части в самом городе Сортавала и соединен единственным мостом. На острове находятся поселки Красная Горка, Ламберг, Оявойс, Токкарлахти, Рантуэ, Заречье, Нукутталахти. 

Ранее мы рассказывали, что участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны» около Петрозаводска. 

Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
