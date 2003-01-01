Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги

В Сортавальском муниципальном округе Карелии разворачивается уникальная история гражданской самоорганизации.

Жители и представители местного бизнеса собственными силами и за собственные средства начали сбор средств на ремонт единственной дороги, ведущей на живописный остров Риеккалансаари — популярный туристический объект, который в прошлом году посетило около 120 тысяч человек.

Проблема дороги, находящейся в ужасном состоянии, годами оставалась нерешённой из-за юридического казуса: участок от понтонного моста до развилки на Ламберг-Нукуталахти не принадлежит ни муниципалитету, ни республике, а значит, власти не имеют права проводить на нём работы. Ситуация усугубляется состоянием самого наплавного моста, пешеходная часть которого опасна для перехода, а проезд по нему вредит автомобилям. Хотя проект нового моста готов, его строительство стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей отложено до 2028 года из-за отсутствия финансирования.

Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее в переписке с местными жителями сообщал, что знает о проблеме моста и дороги. Однако на проект нужны большие федеральные средства. По словам главы, в свое время республика выбирала – строить Майгубский мост в Сегежском районе или этот в Риеккалансаари. Сложное решение было принято в пользу первого варианта. В настоящий момент финансирование моста в Сортавальском районе поставлено на 2028 год.

Осознав, что ждать в ближайшие годы помощи неоткуда, землячество острова и администрация округа инициировали рабочее совещание с участием руководителей туркомплексов, гостевых домов и рыборазводных хозяйств. Оно прошло 26 сентября. Его итогом стало коллективное решение в срочном порядке собрать около 800 тысяч рублей на отсыпку проблемного участка крупным щебнем. Подрядчик уже определён и готов приступить к работе до наступления холодов, как только средства поступят.

Остров Риеккалансаари примыкает к материковой части в самом городе Сортавала и соединен единственным мостом. На острове находятся поселки Красная Горка, Ламберг, Оявойс, Токкарлахти, Рантуэ, Заречье, Нукутталахти.

Ранее мы рассказывали, что участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны» около Петрозаводска.