Жители карельского поселка пожаловались в Следком России на отсутствие в домах воды и канализации

Жалобы поступили от жителей 20 многоквартирных домов в поселке Хийденсельга.

Александр Бастрыкин поручил провести проверку фактов, изложенных в соцсетях. Жители 20 многоквартирных домов пишут о ненадлежащем обслуживании.

"Фасады и несущие конструкции деревянных зданий, введенных в эксплуатацию более 55 лет назад, разрушаются, централизованное отопление, канализация и водоснабжение отсутствуют, инженерные системы неисправны. Вода, подвоз которой организован один раз в неделю, непригодна для потребления, в связи с чем жители вынуждены набирать воду в скважинах, расположенных в значительной удаленности от домов", - рассказали в ведомстве.

Многочисленные обращения жильцов в обслуживающие дома организации результатов не принесли. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил карельскому ведомству провести проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Добавим, что ранее жители этого же поселка пожаловались в Следком России на состояние моста через реку Янисйоки.

«Несмотря на то, что четыре года назад из бюджета была выделена крупная сумма на ремонт моста через реку Янисйоки, в настоящее время он находится в аварийном состоянии. Деревянное покрытие повреждено, несущие элементы сооружения смещены, эксплуатация социально значимого объекта представляет опасность для граждан», — писали жители.

Александр Бастрыкин поручил провести проверку. После чего ситуацию с мостом прокомментировал глава Питкярантского округа Константин Булахов. Он признал, что, действительно, имеются деформации опор моста, которые произошли по вине подрядной организации, проводившей ремонт в 2020 году. Сейчас по заверениям чиновника, проведен ремост переправы.