Жители карельского села Эссойла вручную спасли лыжню

Лыжня должна стать частью будущего туристического и спортивного кластера «Живые тропы Сямозерья».

В прошедшее воскресенье жители Эссойльского сельского поселения в Пряжинском районе Карелии дружно вышли на субботник, чтобы спасти местную лыжню. Из-за бесснежной зимы конкретно в этой части Карелии катание было под угрозой, поэтому волонтёры вручную убирали кусты, накидывали снег на трассу и расчищали стартовую поляну.

После работы участников ждали катание на снегоходе и чаепитие, где обсудили планы по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры.

Но главная новость оказалась связана с будущим лыжни. Администрации поселения удалось выкупить земельный участок, на котором раньше располагался газовый участок. Переговоры с собственником длились целый год.

— Если бы мы не выкупили эту землю, в случае её продажи другим лицам лыжня была бы перерезана подъездной дорогой, и тогда уже речи не могло идти о безопасности и комфорте, — пояснили организаторы события в паблике поселения.

Теперь у местного сообщества большие планы. Лыжня должна стать частью будущего туристического и спортивного кластера «Живые тропы Сямозерья». Для реализации этих планов энтузиасты приглашают к сотрудничеству новых волонтёров и единомышленников.

