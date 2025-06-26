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Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни

Новости. Общество
11:00, 27 Июня 2025
фото: © Илья Тимин, «Столица на Онего»

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Коренные жители деревни Кондобережская в Медвежьегорском районе возмущены новыми участками рядом с часовней Святого Сампсона (XIX век).

Свое возмущение они оформили в виде обращения в прокуратуру, администрацию Великогубского сельского поселения и главе Республики Карелия. Люди требуют проверить законность выделения земельных участков вблизи часовни.

Как рассказали местные жители «Столице на Онего», 26 июня 2025 года на кадастровой карте около часовни, вплотную к береговой линии Онежского озера появились три новых участка, выделенные под строительство домов. Местные жители утверждают, что это нарушает закон об охране культурного наследия — часовня является памятником местного значения, но её охранные зоны, вероятно, проигнорированы. Также по мнению людей, нарушается Водный кодекс РФ — застройка блокирует доступ к 20-метровой береговой полосе, которая должна оставаться общедоступной. Также в сообщении в прокуратуру (копия есть в редакции) жители полагают, что могут быть нарушены градостроительные нормы — правила застройки и минимальные отступы от исторического объекта.

Общий вывод, который делают жители Кондобережской, — при появлении строений рядом с часовней будет утрачен ее исторический облик — часовня, доминанта деревни, окажется «зажата» современными домами, а туристы и местные жители не смогут свободно подходить к памятнику и берегу.
Люди просят прокуратуру: проверить законность выделения участков, установить, согласовывалось ли решение с органами охраны культурного наследия, отменить решение, если нарушения подтвердятся. А также восстановить свободный доступ к берегу.

Часовня Святого Сампсона построена в XIX веке, является памятником местного значения, имеет архитектурную ценность, является местом памяти и постоянного посещения местными жителями и важным туристическим объектом.

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