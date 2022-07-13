Жители Карибского бассейна не смогли объяснить, как очутились на границе в Карелии

Недалеко от Костомукши пограничники задержали четверых граждан одной из стран Карибского бассейна.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии, в погранзоне возле города Костомукша были задержаны четверо граждан одной из стран Карибского бассейна.

Иностранцы двигались в сторону границы, не имея с собой документов на право пребывания в погранзоне. Объяснить, как они оказались в Костомукше, нарушители тоже не смогли.

Городской суд Костомукши назначил иностранным гражданам штрафы и постановил выдворить их за пределы России. До этого момента нарушители поживут в центре временного содержания иностранных граждан МВД Карелии.