«Невероятные приключения Шурика»: дерзкий микс с пародиями на отечественную и голливудскую киноклассику
12 декабря, 16:40
Мошенники начали предлагать фиктивные новогодние скидки на услуги ЖКХ
12 декабря, 12:07
ИИ на службе у города: как искусственный интеллект упрощает жизнь горожанам и властям
12 декабря, 11:27
Жители Каскесручья рассказали, что добыча камня рядом с их деревней началась до публичных слушаний
Сегодня 20:02
В деревне Каскесручей, которая признана комплексным памятником истории, добыча камня рядом с жилыми домами началась еще до проведения публичных слушаний. Доказательства этого предоставили местными жители.

фото: © Любимая деревня. Каскесручей

Поводом для беспокойства стали актуальные спутниковые снимки, предоставленные жителем Вячеславом Барабановым группе «Любимая деревня. Каскесручей». На фотографиях видна активная деятельность на территории, отведённой под новый карьер. При этом официальные общественные слушания по проекту были проведены только 1 декабря 2025 года.

По предоставленной информации, жители уже сейчас ежедневно сталкиваются с последствиями работы существующего предприятия: обрушением берега Онежского озера от взрывов, дребезжанием стёкол в домах и круглосуточным шумом. Они опасаются, что масштабы проблемы многократно усилятся, когда новая выработка, согласно карте, расширится и окажется в непосредственной близости от их домов.

Местное сообщество видит в планах по расширению карьера угрозу превращения «малой родины» в рабочий посёлок.

Ранее мы сообщали, что группа людей, проживающих в деревне Каскесручей Рыборецкого вепсского сельского поселения, 2 декабря написала жалобу главе администрации Прионежского района на грубые нарушения порядка проведения публичных слушаний.

 

 

