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Жители Кеми хотят благоустроить аллею Ветеранов

Новости. Общество
15:55, 04 Июня 2025
фото: © Павел Ищук / VK

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В рамках федерального проекта могут отремонтировать аллею Ветеранов

Аллея Ветеранов стала участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») по настоянию жителей. Результаты народного голосования могут позволить территории получить необходимое финансирование для благоустройства. Реализация проекта по благоустройству планируется в следующем году. 

«В сознании горожан это не просто зеленая зона, а место, хранящее в себе память. Его необходимо облагородить, заменить бордюры, привести в порядок растительность и установить таблички, которые рассказали бы об этой аллее подробнее», – уверен житель Кеми Павел Ищук.

Аллея была создана участниками войны, которые к юбилеям Победы высаживали кедры, березы и рябины. Для жителей это мемориальное место.

До 12 июня проходит голосование за благоустройство аллеи в рамках нацпроекта. Поддержать инициативу могут все граждане от 14 лет.

Проголосовать можно по ссылке.

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