Жители Ключевой с удивлением наблюдают за строительством здоровенного ангара у себя во дворе

На странную постройку петрозаводчане пожаловались в надзорные органы республики.

В республиканский Госкомитет по строительному надзору поступило коллективное обращение от жителей дома №17 по Ключевскому шоссе в Петрозаводске. В заявлении они просили выяснить законность строительства здания у себя во дворе.



Инспекторы установили, что в пределах земельного участка, расположенного в районе дома, с нарушениями строят двухэтажное здание. В разрешительных документах указаны другие параметры объекта.



В адрес администрации Петрозаводска инспекторы направили уведомление о самовольной постройке, с приложением документов.



В мэрии должны принять меры, заявили в Госкомитете по строительному надзору.



