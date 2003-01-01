Жители Кондопоги осуждены за аферу с землей на 7,7 миллионов рублей

Суд назначил обоим по 5 лет условно и штраф 900 тысяч рублей каждому.
Двое жителей Кондопоги получили условные сроки за мошенничество с земельными участками. Следственный комитет Карелии установил, что мужчины причинили государству ущерб на сумму более 7,7 млн рублей.
В период с августа 2023 по февраль 2024 обвиняемые арендовали семь земельных участков в Кондопожском районе.
- Используя льготы, предусмотренные земельным законодательством, мужчины организовали строительство на указанных земельных участках семи однотипных сооружений без фундамента, выполненных из сколоченных досок и обшитых снаружи листами железа,- рассказали в Следственном комитете
Благодаря обману злоумышленники выкупили землю всего за 61 тысячу рублей вместо реальной стоимости 7,7 млн рублей. Преступление раскрыли сотрудники СК и ФСБ.
Суд приговорил обоих фигурантов к 5 годам условно с испытательным сроком 4 года. Также они должны выплатить штраф по 900 тысяч рублей каждый. Земельные участки арестованы.
напомним, ранее мы рассказывали, о том, что Сортавальский суд признал незаконной аренду земли и потребовал вернуть ее государству. Сортавальский суд признал недействительными договоры аренды земельного участка, площадь которого превышала установленные нормы.