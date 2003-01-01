Жители Кондопоги пожаловались на сброс сточных вод в Кондопожскую губу

Администрация Кондопожского района проводит проверку по жалобам жителей на зловонные сточные воды.
Сброс сточных вод жители заметили на спуске к Токарской набережной рядом с гаражами.
— Запах стоит ужасный — непонятно откуда именно. Ранее здесь текла вода, а сейчас идет канализация. В Жилищно-коммунальное хозяйство принимают звонки, но никаких мер не предпринимают. Все это происходит на глазах у людей, и они ощущают этот запах, — приводит слова местных жителей газета «Новая Кондопога».
Администрация района провела проверку. Специалисты Управления ЖКХ выехали на место.
— В ходе визуального осмотра фактов, однозначно свидетельствующих о вытекании хозяйственно-фекальных масс из указанной трубы, обнаружено не было. Вместе с тем в рамках проверки установлено, что данная труба не числится в реестре муниципальной собственности. Определение начала данной трубы на момент осмотра не представлялось возможным, — сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин на своей странице в ВК.
По результатам выезда был составлен акт осмотра. Он направлен в Кондопожское ММП ЖКХ для проведения дальнейшей комплексной проверки и установления причин утечки воды.