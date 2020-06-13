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Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби"

Новости. Общество
12:15, 14 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Ольга Мешкова/vk.com/id2222410
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История вокруг строительства в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" грозит обернуться громким скандалом.

Детский благотворительный фонд "Открытые возможности" в Карелии выиграл президентский грант для реализации проект по строительству бутафорского финского концлагеря.

Против проекта, нацеленного, по утверждению его заявителей, на "запуск механизма восстановления исторической памяти", выступили известные общественники Кондопожского района, где планируется воссоздать переселенческий лагерь времен финской оккупации Карелии. В их числе оказались и бывшие узники финских и германских лагерей.

Поначалу "историческую реконструкцию" предполагалось устроить в дачной деревне Шайдома. Причем, для "восстановления внешнего вида и конструкций объекта" авторы проекта решили использовать декорации художественного фильма "Весури", посвященного малолетним узникам, который снимали в Карелии в прошлом году.

Почему благотворительный фонд "Открытые возможности" не захотел воспользоваться сохранившимися историческими зданиями в Петрозаводске или Заонежье, где во времена финской оккупации, действительно, содержались мирные советские граждане, для многих в Карелии так и осталось загадкой, но идею создания "музея памяти" из киношных декораций поддержал глава республики Артур Парфенчиков, который написал в социальных сетях, что школьные экскурсии в Шайдому планируется проводить уже нынешним летом.

Что произошло дальше и почему вся эта история с созданием бутафорского финского концлагеря грозит обернуться скандалом, читайте в статье Влаерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-14 12:54:03
Поташов теперь может ехать в Баренц-регион, отработав по полной программе. Совсем свалить туда боится. Сколько его можно кормить в стране Советов?
новый
2020-06-14 12:24:55
Не жители Кондопоги, а несколько людишек либерастной направленности и местечковый блогер Поташев.
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