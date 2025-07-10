Жители Кондопожского района пожаловались на запах тухлой рыбы и грязь в Мунозеро

Жители Кондопожского озера пожаловались на вонь и непонятные белые хлопья в Мунозеро после сброса в форелевом хозяйстве.

Озеро Мунозеро покрылось «белыми хлопьями» неизвестного происхождения и пропахло тухлой рыбой, сообщили в паблике «Жесть Карелия».

— Вода мутная. По озеру курсируют постоянно какие-то люди на моторках и пытаются весь этот жир разогнать к берегам. Мы в ужасе. Стоит жара. Даже в воду не зайти. У всех кинуты насосы в озеро для использования воды в домах, — рассказали жители накануне.

На информацию отреагировали в Минприроды сегодня. Чиновники сообщили, что взяли сигнал в работу.

— Для проверки наличия фактов загрязнения озера, а также установления возможного его источника поручила инспекторам нашего Минприроды выехать на место. При необходимости подключим другие ведомства, о результатах дополнительно сообщим, — написала на своей странице в ВК министр Янина Свидская.