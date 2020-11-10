Жители Костомукши остались без благоустроенного двора и 1 млн рублей из-за недобросовестного подрядчика

Костомукша не смогла освоить в полном объеме субсидию, полученную по программе благоустройства, и более миллиона рублей уйдут в Суоярвский район, сообщили в Минстрое Карелии.

Весной этого года администрация Костомукши получила по программе "Комфортная городская среда" 3 миллиона 585 тысяч семьсот рублей, из них 1 миллион 113 тысяч рублей планировалось направить на реализацию проекта, разработанного жителями города. Предполагалось, что на эти деньги будет обустроен двор на ул. Пионерская, 6.

Городская администрация заключила 29 апреля с подрядчиком – ИП Арутюнян С. А контракт на выполнение ремонта дворового проезда. Работы должны были начаться в день подписания соглашения и завершиться 30 сентября. Однако 10 июля выяснилось, что подрядчик на Пионерской, 6 так и не появился. Администрация предупредила ИП Арутюнян С. А. об ответственности за нарушение начального, промежуточного и конечного срока выполнения работ и направили претензионное письмо.

25 сентября городские власти отправили подрядчику вторую претензию. Но к 30 сентября ситуация оставалась прежней - ни подрядчика, ни асфальта. Тогда администрация Костомукши в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком и обратилась в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии с заявлением о том, что не может освоить выделенные средства. Сроки процедуры расторжения контракта и погодные условия это сделать не позволяют. В результате более 1 миллиона рублей городу пришлось вернуть.

"Мы контролируем работу над всеми объектами, которые обустраиваются в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", но в отдельных случаях необходим усиленный контроль, чтобы не допускать подобных ситуаций, - говорит первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова. - И в будущем году всем местным администрациям надо особенно внимательно подойти к поиску подрядчиков".

Внеочередная Межведомственная комиссия по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" приняла решение о перераспределении неиспользованных средств между местными бюджетами. 1 миллион 113 тысяч рублей отправятся в Суоярвский район, который является лидером в реализации программы по благоустройству. На эти деньги районные власти обещают обустроить один из нуждающихся в ремонте дворов.

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