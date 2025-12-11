Жители Костомукши потеряли более 65 млн рублей в 2025 году из-за мошенников

С января по ноябрь 2025 года жители Костомукши стали жертвами мошенников на общую сумму, превышающую 65 миллионов рублей
По данным «64 Параллель» со ссылкой на МВД, за этот период зарегистрировано 100 случаев мошенничества, 24 факта хищения с банковских карт и 61 преступление, связанное с неправомерным доступом к информации.
Злоумышленники используют разнообразные методы:
— Звонки от имени госслужащих, банков и городской администрации с требованиями перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные (например, под предлогом перерасчёта трудового стажа);
— Фишинговые СМС и поддельные звонки от «служб поддержки» (например, от сотовых операторов с ложной информацией о необходимости «продлить договор»);
— Мошенничество на сайтах знакомств и в соцсетях, где преступники выстраивают доверительные отношения для последующего вымогательства или вовлечения в финансовые аферы;
— Ложные предложения о работе «курьерами», когда молодых людей вовлекают в схему по обналичиванию украденных средств.
МВД даёт горожанам ключевые советы о том, как не стать жертвой и не попасться на уловки мошенников:
— Никогда и никому не сообщайте пароли от банковских приложений, коды из СМС (даже если звонящий представляется сотрудником банка или госоргана);
— Не верьте в срочность. Мошенники создают искусственный стресс, чтобы вы приняли решение без раздумий. Положите трубку и перезвоните в организацию по официальному номеру;
— Проверяйте информацию. При любых подозрительных звонках (от имени пенсионного фонда, военкомата, администрации) стоит лично обратиться или позвонить в соответствующее учреждение для проверки;
— Отвязывайте неиспользуемые номера телефонов от всех сервисов и аккаунтов, чтобы данные не утекли к мошенникам.
Если вы стали жертвой, необходимо незамедлительно оповестить близких, сменить пароли от важных аккаунтов (банк, почта, соцсети), установить самозапрет на оформление кредитов и, конечно, обратиться с заявлением в полицию.