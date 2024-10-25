Жители Костомукши простятся с погибшим на СВО земляком

О гибели Дениса Трифонова стало известно 16 октября 2024 года.

В зоне проведения СВО погиб житель Карелии Денис Трифонов, сообщили в телеграм-канале Костомукшский Дворик.



Прощание состоится в костомукшском храме 30 октября в 11.00, похороны — в 12.00.



«Соболезнования родным и близким», — написали в источнике.

Напомним, о гибели Дениса Трифонова стало известно 16 октября 2024 года.