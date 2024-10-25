Жители Костомукши простятся с погибшим на СВО земляком

О гибели Дениса Трифонова стало известно 16 октября 2024 года.
В зоне проведения СВО погиб житель Карелии Денис Трифонов, сообщили в телеграм-канале Костомукшский Дворик.
Прощание состоится в костомукшском храме 30 октября в 11.00, похороны — в 12.00.
«Соболезнования родным и близким», — написали в источнике.
Напомним, о гибели Дениса Трифонова стало известно 16 октября 2024 года.
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