Жители Костомукши выразили обеспокоенность возможным ограничением доступа к важным социальным объектам

Собственники жилья в Звёздном столкнулись с проблемой.

Жители поселка Звёздный выражают обеспокоенность возможным ограничением доступа к важным социальным объектам: две лесные тропы, по которым многие привыкли ходить в город, могут быть перекрыты из-за строительства новых частных домов, пишет 64 параллель онлайн.

В редакцию издания обратились собственники жилья в Звёздном, столкнувшиеся с проблемой. Многие жители поселка привыкли добираться до школы, сада и на работу по привычному маршруту через лес по дорожкам, ведущим к детскому саду «Гномик» и лыжной базе. Однако недавно на земельных участках около леса началось строительство новых домов. Некоторые из них расположены в районе народных лесных тропинок, и в дальнейшем их владельцы могут перекрыть жителям Звёздного выход в город, если установят заборы.

Мы живем в Звёздном более 10 лет и всегда ходим в город по тропинке через лес, так как это самый короткий путь. Поликлиника, детский сад и школа, секции и кружки для детей, дорога на работу — все это ближе, если идти по тропинке, и безопаснее, нет необходимости идти по краю проезжей части, которая в зимний период часто бывает недостаточно почищена от снега

— поделилась жительница поселка Юлия.

Как пояснили в управлении градостроительства и землепользования администрации городского округа, сейчас территория между лесом и дорогой находится в частной собственности. Решение о сохранении доступа к лесным дорожкам будет приниматься собственниками.