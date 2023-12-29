Жители крупного поселка под Петрозаводском на несколько часов останутся без воды

Оперативная бригада прионежского водоканала локализовала поврежденный участок водовода в поселке Шуя.

Работы по ликвидации аварии продолжаются и будут окончены завтра, пообещали власти Прионежья.



По этой причине с 00.00 до 06.00 во всем поселке не будет воды. В период с 06.00 до 10.00 подачу коммунального ресурса восстановят, но после отключат до полного устранения аварии по конкретным адресам:



Улица Советская, №№ 1, 1-А, 3, 3-А, а также в домах с № 6 по № 18. Кроме того, воду отключат по всей улице Радужной.



С 10.00 завтрашнего дня людям будут привозить воду. График и места обозначат отдельно.







Также в рамках плановых работ отключат водоснабжение в медвежьегорском поселке Пиндуши, рассказали в соцсети местные власти. Плановое отключение для заполнения емкостей запланировано с 20.00 7 числа до 07.00 8 января.