Жители Кукковки негодуют из-за задержек строительства взрослой поликлиники

Жители Кукковки бьют тревогу из-за постоянных задержек строительства филиала взрослой поликлиники.

Как сообщили в паблике общественной приемной республики, две жительницы указанного петрозаводского района пришли в депутатам Петросовета с просьбой выяснить реальные сроки начала строительства поликлиники.



Они отметили, что госэкспертиза проекта затягивается, сроки переносились уже несколько раз, а госэкспертиза проекта стройки должна быть готова в ноябре этого года.



Им объяснили, что земельный участок под здание поликлиники уже выделили, определен застройщик, группа компаний КСМ.



Депутат горсовета Андрей Ушаков для контроля ситуации обещал направить запросы в профильные республиканские ведомства, а при необходимости отправит обращение в приемную президента России Владимира Путина.



Кроме того, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Алексей Хейфец в управлении госэкспертизы Карелии выяснил, что проверку прошли 17 из 20 разделов проекта строительства поликлиники. В работе находятся следующие разделы: «отопление и вентиляция»; «электроснабжение», а также сметная стоимость.



«Со слов специалистов, все принципиальные вопросы урегулированы, уточняются спецификации на оборудование и ведомости объемов работ. Согласно нормативным срокам, заключение государственной экспертизы по проекту должно быть подготовлено до 14 ноября 2023 года. После получения положительного заключения госэкспертизы и уточнения стоимости строительства объекта заявка на дополнительное финансирование будет направлена в министерство здравоохранения РФ», — написал Хейфец на своей странице в социальной сети.



Напомним, ранее власти Карелии заявляли, что строительства поликлиники начнется в этом году.