Жители квартала «Резервный» в Петрозаводске записали видеообращение к президенту России

Жители квартала «Резервный», которые получали льготные земельные участки в 2014 году, до сих пор без асфальтированной дороги. У них грунтовка, уложенная за их же счет.

Участки на Древлянке люди получали, как льготные категории граждан — инвалиды, семьи с людьми с инвалидностью и многодетные семьи. Земля тогда была выдана без всякой инфраструктуры: воды, света, дорог. Очень многое за это время они сделали сами. В общей сложности потрачено 19 миллионов рублей, в том числе на строительство километровой грунтовой дороги до квартала. С 2022 году этот участок активно используют строители элитного жилья в Университетском городке, портят покрытие.

Жители не раз просили ограничить движение, также обращались в мэрию с просьбами асфальтировать Университетскую улицу до их квартала. Но в ответ были лишь обещания. Люди отчаялись и сегодня записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину.

— С 2022 года нашу дорогу интенсивно использует застройщик элитного многоквартирного жилья. Дорожное полотно не было рассчитано на такие нагрузки. Единственный путь к нашему кварталу стремительно разрушается. Администрация города пообещала, что в 2026 году частично асфальтирует проезжую часть, но денег на оставшиеся 200 метров, ведущие к кварталу, у них нет. В нашем квартале проживают семьи с детьми, многодетные семьи, пожилые люди, люди с инвалидностью, которые вынуждены ходить по обочине мимо несущихся грузовиков. Владимир Владимирович, мы много сделали сами. Мы не испугались сложностей, освоили территорию, построили дома, круглогодично за свой счет содержим 4 км межквартальных дорог, но есть моменты, с которыми нам не справиться. Просим вас оказать содействие в асфальтировании дороги по всей длине: от Профессорского бульвара до проезды Рудный и строительстве тротуара до нашего квартала, — обратились люди.

Добавим, что люди в квартале, действительно активные. Не раз средства массовой информации рассказывали об их ситуации, не раз присутствовали на встречах с чиновниками, где те обещали им сделать дороги. Но городские власти менялись, и приходилось вновь идти и объяснять ситуацию с чистого листа.

Видеообращение жители направили президенту страны. Они надеются, что их услашат. Сегодня председатель ИЖС «Резервный» Вадим Евсеенков находится в Москве, он записывался на прием с президентом страны за три месяца. «Столица на Онего» будет следить за развитием ситуации.

Ранее вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов сообщил о ремонте Университетской улицы в 2026 году.