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Жители Ладва-Ветки призвали главу Карелии вмешаться в ситуацию с оплатой услуг за вывоз мусора

Новости. Общество
15:25, 02 Марта 2020
фото: ©Столица на Онего
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Население лесного поселка возмущено нежеланием республиканских властей разбираться в конфликте.

Жители прионежского поселка Ладва-Ветка направили обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, в котором призвали губернатора вмешаться в ситуацию с оплатой услуг регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, компании "Автоспецтранс". Как отмечается в петиции, никто из карельских чиновников не стал разбираться в жалобах сельских жителей, а обещанный перерасчет не погасил социальный конфликт.  

"В конце 2019 года нам стали приходить квитанции на вывоз мусора "задним числом" – с мая 2018 года, с начисленными пенями. Контейнеры для сбора мусора были установлены в августе 2019 года, т.е. реально мусор начали вывозить с августа 2019 года, а деньги хотят получить за невыполненные услуги. Обращение жителей в прокуратуру Республики Карелия не дало результатов. Пришла только "отписка" от комитета по жилищному надзору со ссылкой на постановление правительства, без реальной проверки деятельности ООО "Автоспецтранс". После обращения к СМИ нам официально был обещан перерасчет. Но как оказалось, планируют только пересчитать за май 2018 года. А за остальное время уже начали уже начали изымать с пенсии через судебных приставов в принудительном порядке. Без рассмотрения в судах, не ставя даже в известность", – говорится в обращении к главе Карелии.

Напомним, в середине февраля один из жителей поселка Ладва-Ветка Михаил Зензин провел пикет у административного здания в Петрозаводске, где располагается Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. Как пояснил Зензин, он приехал в карельскую столицу, чтобы обратить внимание республиканских властей на бездействие Госжилнадзора, который не вмешивается в ситуацию вокруг оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. После этой акции протеста компания "Автоспецтранс" пообещала сделать перерасчет жителям Ладва-Ветки.   

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Комментарии

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новый
2020-03-02 15:48:23
У них свои депутатишки есть, вот пусть и разбираются.
некто
2020-03-02 15:46:20
Отношение властей к проблемам населения просто свинские , так ведут себя только пришлые колонизаторы к рабам . Позор .
Гость
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