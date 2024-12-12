Жители Лахденпохьи потребовали отставки замглавы администрации из-за проблем с ЖКХ

Жители Лахденпохьи недовольны работой коммунальных служб и требуют перемен

В паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» активно обсуждается ситуация с коммунальным хозяйством в Лахденпохье. Местные жители выражают недовольство работой заместителя главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре.

По мнению горожан, сложившаяся ситуация в сфере ЖКХ свидетельствует о некомпетентности руководства. «Пора в отставку. Не надо ждать сценариев, которые сейчас реализуются в ПТЗ», — добавили они в группе.