Жители Лахденпохьи вторую неделю сидят без воды

Ремонтные работы в Лахденпохье затянулись. Воды нет вторую неделю.

Около 2500 жителей Лахденпохьи уже две недели живут без воды, при этом подвоз воды организован нерегулярно или отсутствует вовсе. Об этом сообщает Народный фронт Карелии.

Проблемы с водой начались 12 июля и усугубились поломкой насоса 15 июля. 21 июля в городе был введен режим повышенной готовности.

Накануне, 25 июля, как сообщили в официальном паблике района, работники МУП «Водоканал» провели работы по модернизации системы централизованного водоснабжения города Лахденпохьи, необходимые для перехода на 100% подачу чистой воды населению города. Для запуска системы необходим мощный 200-кубовый насос, который заказан в городе Москве.

— В настоящее время на город подключён 100-кубовый насос. Для поднятия давления в сети водоснабжения с 11.00 должен заработать второй 100-кубовый насос, который сейчас устанавливают и подключают вместо окончательно вышедшего из строя 200-кубового насоса 1996 года выпуска. Запустить его не удалось. В течение ближайших двух-трёх часов давление в сети должно достичь штатных параметров, — обещают власти района.

После запуска второго насоса, в случае отсутствия воды у жителей отдалённых улиц и находящихся на возвышенности домов, можно оставить заявку на подвоз воды в ЕДДС Лахденпохского района по тел. 8 921 524 94 11. Подвоз будет осуществлён по мере формирования заявок в дневное или вечернее время. Поставка нового насоса из Москвы ожидается на следующей неделе.