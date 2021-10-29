Жители Ленобласти вспомнили о потере дочери после 10 дней путешествия в пьяном угаре по Карелии

Детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев рассказал подробности о пропавшей девочке, которую увезли родители из олонецкой опекунской семьи.

Напомним, 27 октября в Олонце исчезла семилетняя Ярослава, которая находилась в опекунской семье. Ребенка увезли в неизвестном направлении. Подозреваемые в хищении — родители Ярославы, жители Ленобласти.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев на следующий день выехал в Олонец, где выяснил подробности произошедшего. Как рассказал «Столице на Онего» детский омбудсмен, в октябре девочка приехала отдыхать в Карелию вместе с родителями. Семья находилась в одном из переселений Олонецкого района. Но 5 октября поступил сигнал о том, что ребенок находится с родителями и хозяевами дома, которые пьяны и неадекватны. Выехавшие на место представители опеки подтвердили данный факт.

«Родители в состоянии алкогольного опьянения вели себя неадекватно. Ребенок был напуган и голоден. Представители опеки констатировали, что существует угроза жизни и здоровья девочки. Они приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Девочка попала в центр помощи детям, который находился рядом. В течение 11 дней никто из родителей ребенка не искал! Есть информация, что родители в это время путешествовали по Карелии. И только 16 октября папа позвонил дочке и решил выяснить, где дочь. Видимо, только в это время они заметили, что ребенка рядом нет», — рассказал Геннадий Сараев.

Когда родители вышли на связь, девочка уже была передана в опекунскую семью в Олонце. К этому времени уже были подготовлены все документы, поскольку ребенок оказался без попечения.

Родители Ярославы появились в Олонце 27 октября. Они попросили организовать встречу с ребенком. И тогда опекун привела в торговый центр девочку. В начале встречи присутствовала и представитель опеки.

Слезы матери растрогали опекуна-женщину, она разрешила побыть наедине девочке и маме. Те собирались походить вдвоем по магазинам. Женщина доверилась и оставила их вдвоем. Через полчаса поступил звонок, что видели, как мать с девочкой вышли из торгового центра и пошли в сторону парковки. Опекун бросилась туда, но, к сожалению, никого там уже не застала. Она сразу сообщила в опеку и полицию о том, что ребенка увезли в неизвестном направлении.

«Мы не можем заявить, что ребенка похитили, поскольку родители не лишены родительских прав. Это не похищение, а самовольный вывоз ребенка. На сегодня законные представители — это опекунская семья, потому что государством признано, что нахождение ребенка в родной семье опасно для его жизни и здоровья. Судя по их поведению, родная семья может бросить девочку непонятно где. Администрация Олонецкого района подала иск на ограничение в правах родителей в течение 10 дней после изъятия девочки. Сейчас будет суд. Но пока неизвестно, где он пройдет — в Карелии или Ленобласти, где прописаны родители», — поделился Геннадий Сараев.

По данным, которые есть у детского омбудсмена в Карелии, семья Ярославы неблагополучная, на состояла на учете. Ребенок не посещал детский сад и 1 сентября не пошел в первый класс.

«Сейчас девочка находится в родной семье. Родители прав не лишены и не ограничены. Собственно, они могут продолжать воспитание ребенка. До решения суда ничего не сделать. Но ситуация у нас остается на контроле. Да, ребенок из соседнего региона, но это мы выявили то, что нахождение в родной семье может стать угрозой для его жизни и здоровья. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать какую-то помощь девочке. То, что ребенок не ходил в садик и не ходит в школу, — это грубейшее нарушение права ребенка на получение образования. Будем взаимодействовать с Ленобластью. Если будет принято решение об ограничении мамы и папы девочки в родительских правах, тогда суд может принять решение о возвращении ребенка в опекунскую семью в Карелию. Для ребенка это не самая простая история. Опять менять семью?! Но до решения суда об этом говорить рано», — подытожил Уполномоченный по правам ребенка в Карелии.