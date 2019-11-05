Жители поселка Карелии потребовали от властей построить новую школу взамен сгоревшей (ФОТО)

Жители поселка Карелии провели акцию на пепелище школы-сада.

В минувший понедельник в поселке Луусалми, где открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны, местные жители пришли на место недавно сгоревшей школы с плакатами: "Мы не хотим уезжать!", "Мы - за школу и детский садик!" Люди уверены - в поселке надо строить новую школу. Не будет школы и детского сада - не будет поселка, пишут в паблике "Северные БЕРЕГА".

На пепелище школы-сада родители записали видео обращение в адрес президента России Владимира Путина.



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Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен посетить поселок Луусалми 6 ноября. В этот день он будет находиться с рабочей поездкой в Калевальском районе.

"Начну, конечно, с поселка Луусалми. С жителями обсудим самый важный сейчас вопрос - организацию образовательного процесса после пожара в школе", - написал Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".



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Напомним, пожар в здании школы по улице Советской, д. 2 произошел 27 октября. Его удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

В результате пожара здание школы полностью уничтожено огнем.

Министр образования Роман Голубев выехал в поселок на следующий день после пожара, чтобы решить вопрос дальнейшего обучения детей.

"Сейчас у школьников Луусалми досрочно начались двухнедельные каникулы, и главная наша задача – совместно с муниципальными властями определить, как организовать образовательный процесс после окончания каникул. Вопрос организации дошкольников также предстоит решить в ближайшее время", – сообщил министр образования Карелии.







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Роман Голубев отметил, что рассматриваются различные варианты – от индивидуальных планов обучения, до обучения детей в других учебных заведения Карелии с проживанием их в интернатах.

Всего в сгоревшей школе учились 23 ученика, в детсад ходили 9 детей.