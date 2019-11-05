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Новости. Общество
09:52, 05 Ноября 2019
фото: © паблик "ЛУУСАЛМИ-МОЯ МАЛАЯ РОДИНА!!!!!" / vk.com/club18625908

Жители поселка Карелии потребовали от властей построить новую школу взамен сгоревшей (ФОТО)

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Жители поселка Карелии провели акцию на пепелище школы-сада.

В минувший понедельник в поселке Луусалми, где открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны, местные жители пришли на место недавно сгоревшей школы с плакатами: "Мы не хотим уезжать!", "Мы - за школу и детский садик!" Люди уверены - в поселке надо строить новую школу. Не будет школы и детского сада - не будет поселка, пишут в паблике "Северные БЕРЕГА".

На пепелище школы-сада родители записали видео обращение в адрес президента России Владимира Путина.


© паблик

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен посетить поселок Луусалми 6 ноября. В этот день он будет находиться с рабочей поездкой в Калевальском районе.

"Начну, конечно, с поселка Луусалми. С жителями обсудим самый важный сейчас вопрос - организацию образовательного процесса после пожара в школе", - написал Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".


© паблик

Напомним, пожар в здании школы по улице Советской, д. 2 произошел 27 октября. Его удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.


фото: vk.com/luusalmi

В результате пожара здание школы полностью уничтожено огнем.


фото: vk.com/luusalmi

Министр образования Роман Голубев выехал в поселок на следующий день после пожара, чтобы решить вопрос дальнейшего обучения детей.

"Сейчас у школьников Луусалми досрочно начались двухнедельные каникулы, и главная наша задача – совместно с муниципальными властями определить, как организовать образовательный процесс после окончания каникул. Вопрос организации дошкольников также предстоит решить в ближайшее время", – сообщил министр образования Карелии.




© паблик
Роман Голубев отметил, что рассматриваются различные варианты – от индивидуальных планов обучения, до обучения детей в других учебных заведения Карелии с проживанием их в интернатах.

Всего в сгоревшей школе учились 23 ученика, в детсад ходили 9 детей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-11-05 11:33:19

Писарев ,

Так настаиваете , что это были умышленные действия властей по зачистке территории от ненужного народа ??????))))
Писарев
2019-11-05 11:44:58
Сеня, Именно так! Людей сгоняют в города. Здесь пайкой контролировать легче. Ты посмотри, что в стране творится, все то же самое.
кир
2019-11-05 11:15:30
Люди будут жить там, где работа есть.
Писарев
2019-11-05 11:51:12
кир, Работы нет, только вахты или местечковые народные промыслы ( изготовление мебели, установка окон).
кир
2019-11-05 12:12:50
Писарев, в Штатах Детройт обанкротился. Люди уехали из него и никто трагедию не делал.
Писарев
2019-11-05 12:20:14
кир, Достал ты своим Детройтом.
Запомни раз и навсегда, мой юный друг, русские никогда не были кочевниками!
Koira
2019-11-05 11:12:13
Роман Голубев самого отправить в интернат или диспансер!
Кива Сергей
2019-11-05 10:39:08
Красивейшие места,но ,уничтожили калевальский леспромхоз, уничтожили перспективу поселка.Очень жаль. Катанандов не хочет оказать помощь людям ?
Сеня
2019-11-05 09:56:52
Молодцы -селяне , всё правильно делают , пусть строят новую школу . Без школы , садика , ФАП жизни в посёлке не будет .
Писарев
2019-11-05 11:16:58
Сеня, В этом и смысл существующей воровской власти. Ликвидировать на местах образование и медицину, как следствие отъезд населения. В 2024г можно будет зачищенные территории продавать.
кир
2019-11-05 11:39:38
Фигню пишешь. И ничего за это нет.
Писарев
2019-11-05 12:36:37
кир, Да это я так шучу от злости, новости читаешь и как говорится от горькой правды плакать хочется.
Сеня
2019-11-05 11:26:30
Писарев, Кто бы в этом и сомневался , .... красавы , кругом гавно )))
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