Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных

Жители Кондопожского района Карелии помогают многодетным и малоимущим семьям.

Как сообщили администраторы паблика «ТОС «Лижма», жители деревни собрали 11 пакетов вещей для бедных и многодетных семей.



«Спасибо односельчанам, что отозвались на просьбу о сборе вещей, — говорится в сообщении. — Вещи переданы по назначению в кондопожский комплексный центр социального обслуживания «Забота».



Отметим, Лижма (карел. Ližmi) — деревня в составе Кедрозерского сельского поселения Кондопожского района. По данным на 2013 год, в ней постоянно жили 42 человека.