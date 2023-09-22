Жители Медгоры хотят забрать из Петрозаводска старое колесо обозрения

В Медвежьегорске предлагают установить аттракцион на горе Лысуха.

Житель Медвежьегорска Виталий Корнеев в одном из местных пабликов предложил скинуться и выкупить старое колесо обозрения в парке культуры и отдыха Петрозаводска.



«И воткнем эту радость, к примеру, на макушке Лысухи?» — предложил горожанин.



Сейчас аттракцион продают за 5,5 млн рублей.



Напомним, как «Столице на Онего» рассказали в администрации петрозаводского парка культуры и отдыха, старое 30-метровое колесо обозрения выставили на продажу.



Пока покупателей не нашлось, но в любом случае по окончании сезона аттракцион демонтируют, и в парке установят новое колесо обозрения.



Отработавшее колесо снимут ориентировочно в середине октября.



Отметим, гора Лысуха находится в черте Медвежьегорска. Вокруг разбит одноименный парк, который расположен на высоте 136 метров над уровнем моря. Это место считается главной достопримечательностью города.