Жители Медвежьегорска хотят преобразить пустырь в центре города

На общественной территории планируют обустроить современную спортивную площадку для детей разных возрастов и всех любителей активного образа жизни.

Территория возле дома 5Б по ул. М. Горького участвует в онлайн-голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Когда-то здесь была детская площадка, но она давно заброшена. Активные жители выступили с инициативой превратить пустырь в место для занятий спортом.

Среди тех, кто поддерживает эту идею, начальник хозяйственного отдела Медвежьегорской центральной районной больницы Александр Николаев.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы вместо пустыря здесь появилась хорошая, современная спортивная площадка. Территория достаточно просторная, здесь можно установить и уличные тренажеры, и игровой городок для детей. Я считаю, что таких мест для активного отдыха в нашем городе не хватает. Если эта идея воплотится в жизнь, то, я уверен, площадка будет востребована не только жителями близлежащих домов, но и многими другими горожанами. Сюда можно будет прийти всей семьей, здесь будут созданы условия для разных поколений горожан. Поэтому прошу земляков, кто еще не проголосовал, принять участие и поддержать проект создания новой спортплощадки», — сказал Александр Николаев.

Напомним, что в Медвежьегорске, кроме спортивной площадки, в списке для голосования также Сквер Памяти Героев на ул. Советской и территория возле дома 27 по ул. Артемьева, где предлагается установить детскую площадку. Сделать свой выбор можно по 12 июня включительно. Чтобы проголосовать необходимо зайти на Госуслуги, выбрать свой регион и населенный пункт, а затем отметить один из объектов.