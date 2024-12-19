Жители Медвежьегорска пожаловались на неубранный снег у новогодней елки

Горожане опубликовали фотографии в соцсети.

Горожане возмутились, что снег не убирают вокруг новогодней елки. Фото опубликовали в паблике Общество русской культуры Медвежьегорского р-на.

«Уважаемая Людмила Валерьевна, конечно я понимаю, что сейчас предновогодняя суета, были сессии по принятию районного и городского бюджета! Но как мне помнится, в предновогодние и новогодние дни городская площадь всегда была очищена от снега. А были времена, когда там был каток. Вчера отдыхали на ёлке в ДК (нам очень понравилось), хотели прогуляться по площади и сфотографироваться у городской елки, но увы, сделали это с трудом. Снег не почищен и с ледяной коркой. До нового года есть ещё время и если вам не сложно, дайте указание, чтобы навели порядок! С наступающим новым 2025 годом!», — написали в соцсетях открытое обращение к главе города жители Медгоры.

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