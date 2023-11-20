Жители Медвежьегорска возмутились ценами на яйца

Средняя цена одного десятка составляет почти 150 рублей.
Как сообщили в паблике Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка, цены на яйца в городе бьют рекорды.
Местные жители поделились фото ценников в одном из магазинов райцентра.
На снимке видно, что средняя цена одного десятка куриных яиц составояет почти 150 рублей.
Напомним, ранее в Минсельхозе Карелии рассказали о мерах для стабилизации взлетевших цен на яйца.
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