Жители Медвежьегорска возмутились ценами на яйца

Средняя цена одного десятка составляет почти 150 рублей.

Как сообщили в паблике Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка, цены на яйца в городе бьют рекорды.

Местные жители поделились фото ценников в одном из магазинов райцентра.

На снимке видно, что средняя цена одного десятка куриных яиц составояет почти 150 рублей.

Напомним, ранее в Минсельхозе Карелии рассказали о мерах для стабилизации взлетевших цен на яйца.