Жители Медвежьегорского района пожаловались на незаконную стоянку грузовиков

Водители бросают мусор, справляют нужду в близи жилых домов.

Жители поселка Пиндуши недовольны стоянкой из грузовиков, которые паркуются на площади рядом с домами на улице Повенецкой 9,13,11. Об этом очевидцы сообщили в паблике Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка.

По словам местного жителя, проблема возникла еще семь лет назад.

«Водители большегрузов бросали свой мусор на площади: канистры, рукавицы, шины и прочее. Кроме того, они справляли нужду и выливали остатки пищи прямо нам на площадь рядом с жилыми домами в менее 100 метров от них. В мороз, водители включали моторы и шум стоял в жилом квартале будь здоров» — сообщил автор поста.

После этого в Пиндуши установили таблицу «стоянка грузовых автомобилей запрещена». Однако большегрузы продолжают парковаться.

«Грузовые опять стоят на площади вблизи домов, в том числе с опасным грузом, стоят грузовые без номеров и опознавательных знаков, знак „Стоянка грузовым автомобилям запрещена“ сбит и валяется на земле», — возмутился местный житель.

Очевидец отметил, что согласно международным нормам ДОПОГ, которые приняты в России, стоянки грузовых автомобилей должны организовывать вне населенных пунктов организациями-перевозчиками в согласовании с Госавтоинспекцией.