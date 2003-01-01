Жители Великой Губы простятся с погибшим на СВО земляком

В Заонежье похоронят погибшего в ходе спецоперации бойца.

13 октября с 10:00 до 11:00 в Доме культуры села Великая Губа Медвежьегорского района будет проходить церемония прощания с Вячеславом Новиковым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в группе Медвежьегорского городского центра культуры и досуга.

— Выражаем соболезнования родным и близким бойца, — написали там.

«Столице на Онего» в Центре культуры рассказали, что Вячеслав скончался в 2024 году, однако предать его тело земле родственники смогут только сейчас. Фото погибшего в учреждении не предоставили.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб уроженец посёлка Пиндуши Виталий Фоменко, выполнявший задачи оператора БПЛА.