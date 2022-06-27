Жители микрорайона Ключевая в Петрозаводске страдают от вони

Соцсети заполонили жалобы жителей Ключевой на невыносимую вонь в микрорайоне.

«В летний период ежегодно жители Ключевой страдают от вони. Власти, примите меры! Обращались в Роспотребнадзор, там сказали, что это не их компетенция. Нам что делать? Жара! Окна невозможно открыть!» - пишут горожане в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

Напомним, что ранее уже возникала проблема со зловонным запахом на Ключевой и ее даже пытались решить, попросив горожан информировать об усилении вони.

«Работаем с ПКС-Водоканал по определению источника неприятного запаха на Ключевой. Сигналы об этой проблеме поступают в администрацию по разным каналам, не только через социальные сети. Понимаем, что без участия населения нам будет гораздо сложнее добиться нужного результата. В этой связи прошу сообщать об усилении запаха в Единую дежурно-диспетчерскую службу на номер 051», - сообщил в прошлом году на своей странице в соцсети Владимир Любарский.