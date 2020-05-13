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Жители микрорайона Петрозаводска возмущены, что добраться домой по нормальной дороге могут только рискуя получить штраф

Новости. Общество
17:06, 14 Мая 2020
фото: © фото предоставлены жителями ЖК "Университетский"
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Жителей ЖК "Университетский" в Петрозаводске поставили перед нелегким выбором.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители ЖК "Университетский", которые столкнулись с серьезной проблемой – отсутствием подъездной дороги к их домам.

"Ежедневно мы, наши дети и пожилые родители вынуждены использовать только один способ въезда и выезда, представляющий собой необустроенный, неосвещенный грунтовый проезд, который является и ни улицей, и ни дорогой, а просто земельным участком, предоставленным застройщику для строительства инженерных сетей, и вынужденный стать для нас единственным возможным путем, связывающим нас с основной частью города," – рассказала Ольга Петля, жительница ЖК "Университетский".

Как пояснили жильцы, проезд к "Университетскому" через улицу Лучистую альтернативой не является: некоторые местные жители были не в восторге от возросшего дорожного трафика через их территорию, и начали устраивать препятствия для свободного проезда. Сначала были установлены ворота (впоследствии спиленные по решению администрации), затем начали ставить бетонные блоки. В конце концов, местные жители добились установки дорожных знаков, запрещающих сквозной проезд по улице Лучистой, и жителей ЖК "Университетский" начали регулярно штрафовать.

"Проезд стал платным, штраф, в среднем, где-то полторы тысячи. То есть выход у нас такой – или оплачиваешь штраф, или добираешься домой по воздуху, как птица. Другого пути у нас нет", – рассказал житель ЖК "Университетский" Алексей.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

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