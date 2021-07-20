Жители микрорайона в Петрозаводске останутся без горячей воды на две недели

Власти столицы Карелии напомнили о сроках планового отключения горячей воды на Ключевой.

По сообщению администрации города, в соответствии с графиком работ на тепловых сетях Петрозаводска с 21 июля, по 2 августа будет отключено горячее водоснабжение на Ключевой.

В мэрии напомнили, ежегодные плановые испытания проводятся ресурсоснабжающими организациями для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры. Это мера, позволяющая в полном объёме провести экспертизу промышленной безопасности трубопроводов инженерных сетей, гидравлические испытания и т.д.

Горячее водоснабжение в районе начнут отключать в среду, 21 июля, с 10.00.

Ранее директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды.