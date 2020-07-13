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Жители микрорайона в Петрозаводске пожаловались на "темные" пятна

Новости. Общество
16:30, 14 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Во дворах на улице Судостроительная полностью отсутствует уличное освещение.

К депутату Петрозаводского городского совета Александру Антипову обратились жители Ключевой с просьбой помочь решить вопрос с установкой опор уличного освещения. Дорога, пролегающая по дворам у домов №8 и №10 по улице Судостроительная, стала "темным" пятном микрорайона. С наступлением осени местные жители вынуждены ходить в полной темноте, поскольку здесь отсутствует уличное освещение.

"Дорогой пользуются и взрослые, и дети. По ней добираются до остановки общественного транспорта и до продуктового магазина. Но начиная с поздней осени здесь стоит кромешная тьма. Уличное освещение на этом участке полностью отсутствует", - рассказал Александр Антипов, организовав сегодня совместный с представителями комитета по ЖКХ городской администрации выезд на улицу Судостроительная.

Участники выезда осмотрели территорию и согласились, что на данном участке необходимо установить, как минимум, две опоры уличного освещения. Но как это будет реализовано, должны решить специалисты.

"Специалисты посмотрят, где и как установить опоры. Будем держать этот вопрос на контроле", - сказал председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

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