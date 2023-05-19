Жители микрорайона в Петрозаводске «воюют» с Минимуществом Карелии за свою землю

Жильцы пятиэтажек в ЖК «Город солнца» пытаются заставить Министерство имущественных и земельных отношений отдать им в собственность землю под домами.

Жилой комплекс «Город солнца» на Перевалке начали возводить с 2011 года. К 2015 году здесь появились 11 пятиэтажек. Этими домами сегодня заправляют несколько Товариществ собственников жилья. Но еще несколько лет назад жители микрорайона обнаружили, что земельные участки под их домами оказались мало того, что ничьими, так еще и не имеющими законных границ. Дома вводились в эксплуатацию в разное время, отсюда и такая коллизия. В результате ни одно ТСЖ в «Городе солнца» не может участвовать в программе «Комфортная городская среда», люди не могут оборудовать у себя под окнами, на чужой земле, даже парковочные места с нанесением разметки.

Обязанность межевания «ничейной» земли возложена на региональное Министерство имущественных и земельных отношений. Но в МИЗО жителям «Города солнца» заявили, что это не в полномочиях ведомства. То есть формировать новые участки под строительство оно имеет право, а разграничивать уже использующиеся – нет.

Как горожане бьются в судах с чиновниками и какова реакция прокуратуры, читайте на «Фактор News».