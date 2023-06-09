Жители Москвы и Петербурга госпитализированы после лобового столкновения двух авто в Карелии

В субботу, 10 июня, на федеральной трассе в Карелии столкнулись две легковушки, два человека в больнице, сообщили в Минздраве республики.

Как в своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» написал министр здравоохранения Карелии, пришло срочное сообщение из Медвежьегорской ЦРБ.



В субботу, 10 июня, на 675 километре трассы «Кола» в результате лобового столкновения двух легковых авто пострадало два человека.



Пострадавшие - мужчина и женщина, уроженцы Москвы и Санкт-Петербурга. Мужчина 1967 года рождения получил сотрясение головного мозга и ссадины лица, у женщины 1973 года рождения диагностирован ушиб левой голени.



Пострадавших доставили в приемный покой Медвежьегорской ЦРБ, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил министр Михаил Охлопков.



По его словам, еще одного человека медики осмотрели на месте дорожной аварии, обошлось без травм.