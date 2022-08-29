Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление

Администрация Сортавальского поселения сообщила о просьбах жителей сдвинуть начало отопительного сезона.

Об этом информирует администрация Сортавальского поселения в соцсети. Сообщается, что с соответствующей инициативой жители обратились к главе Сортавалы Сергею Крупину.

«Жители обратились к главе с просьбой отсрочить отопительный сезон, так как считают такое раннее начало отопительного сезона нецелесообразным и расточительным», — гласит текст поста.

Указано, что Сергей Крупин поддержал эту идею.