Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление

Администрация Сортавальского поселения сообщила о просьбах жителей сдвинуть начало отопительного сезона.
Об этом информирует администрация Сортавальского поселения в соцсети. Сообщается, что с соответствующей инициативой жители обратились к главе Сортавалы Сергею Крупину.
«Жители обратились к главе с просьбой отсрочить отопительный сезон, так как считают такое раннее начало отопительного сезона нецелесообразным и расточительным», — гласит текст поста.
Указано, что Сергей Крупин поддержал эту идею.
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