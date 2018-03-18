Жители вепсского села в Карелии голосуют на выборах президента РФ

Представители малочисленного народа Карелии, вепсов, голосуют на выборах Президента РФ в Карелии.

Так, в списках избирателей Рыборецкого сельского поселения - 574 фамилии. Это жители трёх населенных пунктов: Рыбрека, Каскесручей и Другая Река.

Избирательный участок организовали в Рыборецкой школе. Сюда приходят и местные жители в национальных костюмах вместе со своими детьми, и работники местного камнедобывающего предприятия.

Голосование за будущего президента здесь проходит празднично – местные жители организовали часовой концерт с участием вепсских творческих коллективов, учеников школы и даже воспитанники садика в этот день читали стихи перед собравшимися. А после для школьников организовали спортивный праздник на улице.

Не все желающие проголосовать смогли добраться до избирательного участка самостоятельно, поэтому в 14.00 часть представителей территориальной избирательной комиссии отправились к избирателям сами. С собой у них были переносные ящики для голосования, которые тщательно проверили общественные наблюдатели.

Председатель участковой избирательной комиссии № 389 Евгения Павлова отмечает: "У нас проживает много пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Они нас просят очень, чтобы мы к ним приехали. Мы всегда ездим. К президентским выборам у нас всегда относятся очень серьезно, всегда высокая явка".

По словам Натальи Анхимовой, заведующей Шелтозерским вепсским этнографическим музеем, вепсы всегда были крайне ответственной народностью.

"Женщины были очень трудолюбивы, а мужчин даже не надо было ни о чем просить. Они очень тщательно следили за своим хозяйством, и могли все сделать своими руками, начиная с постройки дома, до предметов быта", - отметила Наталья Анхимова.

История вепсов ведется с 6 века. Предками вепсов было древнее племя "весь". А на берегах Онежского озера вепсы поселились 500 лет назад. И до сих пор здесь живет вепсский язык, вепсские деревни и культура вепсов. Правда, на родном языке говорят не все – 2/3 представителей этого малочисленного народа используют его в повседневной жизни постоянно. Сейчас в мире насчитывается чуть больше 3 тысяч вепсов.