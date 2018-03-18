Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:50, 18 Марта 2018

Жители вепсского села в Карелии голосуют на выборах президента РФ

По теме

ФОТО: В Петрозаводске состоялись митинг-концерт и "Битва салютов"
18.03.18 22:17
Опубликованы предварительные данные по результатам выборов в Петрозаводске
18.03.18 21:26
ФОТО: Выборы президента РФ в Петрозаводске: как это было
18.03.18 21:04
Все новости
Загрузка...

Представители малочисленного народа Карелии, вепсов, голосуют на выборах Президента РФ в Карелии.

Так, в списках избирателей Рыборецкого сельского поселения - 574 фамилии. Это жители трёх населенных пунктов: Рыбрека, Каскесручей и Другая Река.

Избирательный участок организовали в Рыборецкой школе. Сюда приходят и местные жители в национальных костюмах вместе со своими детьми, и работники местного камнедобывающего предприятия.

Голосование за будущего президента здесь проходит празднично – местные жители организовали часовой концерт с участием вепсских творческих коллективов, учеников школы и даже воспитанники садика в этот день читали стихи перед собравшимися. А после для школьников организовали спортивный праздник на улице.

Не все желающие проголосовать смогли добраться до избирательного участка самостоятельно, поэтому в 14.00 часть представителей территориальной избирательной комиссии отправились к избирателям сами. С собой у них были переносные ящики для голосования, которые тщательно проверили общественные наблюдатели.

Председатель участковой избирательной комиссии № 389 Евгения Павлова отмечает: "У нас проживает много пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Они нас просят очень, чтобы мы к ним приехали. Мы всегда ездим. К президентским выборам у нас всегда относятся очень серьезно, всегда высокая явка".

По словам Натальи Анхимовой, заведующей Шелтозерским вепсским этнографическим музеем, вепсы всегда были крайне ответственной народностью.

"Женщины были очень трудолюбивы, а мужчин даже не надо было ни о чем просить. Они очень тщательно следили за своим хозяйством, и могли все сделать своими руками, начиная с постройки дома, до предметов быта", - отметила Наталья Анхимова.

История вепсов ведется с 6 века. Предками вепсов было древнее племя "весь". А на берегах Онежского озера вепсы поселились 500 лет назад. И до сих пор здесь живет вепсский язык, вепсские деревни и культура вепсов. Правда, на родном языке говорят не все – 2/3 представителей этого малочисленного народа используют его в повседневной жизни постоянно. Сейчас в мире насчитывается чуть больше 3 тысяч вепсов.

По теме

ФОТО: В Петрозаводске состоялись митинг-концерт и "Битва салютов"
18.03.18 22:17
Опубликованы предварительные данные по результатам выборов в Петрозаводске
18.03.18 21:26
ФОТО: Выборы президента РФ в Петрозаводске: как это было
18.03.18 21:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 2
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Выборы президента РФ в Петрозаводске
18.03.2018 20:40
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»