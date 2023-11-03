Жители нескольких домов в Петрозаводске остались без электричества

Произошло повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, днем 5 ноября произошло отключение электроснабжения в районе Кукковка (частично), а также в районе Голиковка (частично).

Кроме того, без электричества остались жильцы по ул. Антонова, д. 3, ул. Корабелов, д. 30, ул. Нойбранденбургская, д. 1, 5, ул. Ключевая, д. 15А, ул. Водников, д. 5.

Причиной неудобств стало устранение повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», пояснили в источнике.