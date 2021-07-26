Жители нескольких домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии

Несколько домов на Древлянке остались без горячей воды из-за повреждений на сетях.

Отключение горячего водоснабжения произошло в девять утра по адресам: шоссе Лососинское, д. 38, корп.1, 38, корп.2, 38, корп.3, 34А, ул. Древлянка, д. 2, пр. Лесной, д. 25, ул. Древлянка, д. 14, корп.1, 14, корп.2, ул. Березовая аллея, д. 40. Об этом информирует ЕДДС.

Причина отключения горячей воды - устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».

Кроме того, в 80 домах в районе Древлянка снижены параметры горячего водоснабжения.

Ориентировочное время устранения повреждения - 19:00, заявили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что дом-интернат в Петрозаводске остался без света.