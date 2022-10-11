Жители одного из районов Карелии не могут получить компенсации за ЖКУ из-за проблем с ЕРЦ

Единый расчетный центр, который выставлял счета за теплоснабжение жителям Олонецкого района, перестал этим заниматься и передал полномочия теплоснабжающей организации «Петербургтеплоэнерго».

Это привело к тому, что льготные категории граждан теперь не могут получить компенсации расходов за коммунальные услугши.

О жалобах жителей района стало известно сегодня на заседании парламента Карелии.

Премьер-министр республики Александр Чепик объяснил, почему «Петербургтеплоэнерго» теперь самостоятельно выставляет счета населению.

«Есть определенные сложности и проблемы у ЕРЦ по взысканию задолженности. Есть контракт, по которому ЕРЦ был обязан собирать дебиторку. В связи с тем, что „Петербургтеплоэнерго“ оценивает эту работу как неудовлетворительную, мы дали им возможность заниматься этим самостоятельно. Проблема, что часть населения не может получить компенсации, сейчас звучит впервые. Этот вопрос был отработан с ними, был согласован. Обязательно возьмем ситуацию на контроль и проинформируем депутатов», — пообещал Чепик.