Неприглядные водоросли приняли за фекалии в одном из районов Карелии

Власти Медвежьегорского района отреагировали на то, что напугало местных жителей на берегу Онего.

Администрация Медвежьегорского района прокомментировала сообщения обеспокоенных местных жителей, которое выложили в социальных сетях фото загрязненного якобы фекалиями берега Онежского озера.

«Ежегодное, сезонное явление», — сообщили власти района.



Явление носит сезонный характер. Как отметили в администрации, сточные воды и продукты жизнедеятельности человека здесь ни при чём.



На фотографиях — так называемые золотистые водоросли — преимущественно холодолюбивые организмы, встречающиеся ранней весной или поздней осенью, а также зимой. Иногда они вызывают цветение воды, придавая ей желтовато-коричневую окраску и неприятный запах, рассказали власти района.



Согласно исследованию Института водных проблем Севера КарНЦ РАН главная особенность глубоководных озер — это пространственно-временная неоднородность. Она проявляется весной и осенью, когда в водной толще формируются две резко различающихся по температуре зоны — теплоактивной и теплоинертной области.



Весной раньше всего прогреваются прибрежные районы, и именно там начинается «цветение воды» — развитие фитопланктона. В глубоководных районах по мере прохождения термобара эти процессы отмечаются спустя 1,5–2 месяца, подытожили в источнике.

Фото и видео: Медвежьегорск Online / ВК