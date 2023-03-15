Жители одного из районов Петрозаводска соседствуют с толпами крыс (ВИДЕО)

Жители Кукковки сняли на видео полчища грызунов на одной из контейнерных площадок.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовано видео о расплодившихся крысах на одной из мусорных площадок Кукковки.
«Хорошо, что хоть еще не нападают на людей, — написал неизвестный автор. — Ровио, 3».
Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители Петрозаводска стали чаще жаловаться на появление крыс на территориях школ и детских садов. По этой причине в мэрии рекомендовали провести внеплановые мероприятия по дератизации.
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