Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 19 Марта 2018

Жители одной из областей России не хотят жить по московскому времени

По теме

ВИДЕО: "Дядя Вова, как же с вами клёво". Путину посвятили песню после победы на выборах
19.03.18 22:00
Настя Задорожная неожиданно выложила фото топлес (18+)
19.03.18 21:30
Известный порноресурс учредил грант в 25 тысяч долларов для исследования сексуальности человека
19.03.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Волгоградцы проголосовали за изменение часового пояса.

В Волгоградской области параллельно с выборами президента прошел референдум об определении часового пояса, в котором будет жить регион, сообщает "Российская газета".

По информации областной избирательной комиссии, явка составила 66,38 процента. Обработано 100 процентов бюллетеней.

Сейчас регион живет по московскому времени. Однако за сохранение этого положения высказались лишь 40,16 процента. А 58,82 процента жителей Волгоградской области проголосовали за перевод стрелок на один час вперед.

По теме

ВИДЕО: "Дядя Вова, как же с вами клёво". Путину посвятили песню после победы на выборах
19.03.18 22:00
Настя Задорожная неожиданно выложила фото топлес (18+)
19.03.18 21:30
Известный порноресурс учредил грант в 25 тысяч долларов для исследования сексуальности человека
19.03.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:09
Без политики
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 1
Наш соотечественник, предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
архив чтиво

Медиа

Битва салютов в Петрозаводске
Сегодня 10:22
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»