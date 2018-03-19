Жители одной из областей России не хотят жить по московскому времени

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Волгоградцы проголосовали за изменение часового пояса.
В Волгоградской области параллельно с выборами президента прошел референдум об определении часового пояса, в котором будет жить регион, сообщает "Российская газета".
По информации областной избирательной комиссии, явка составила 66,38 процента. Обработано 100 процентов бюллетеней.
Сейчас регион живет по московскому времени. Однако за сохранение этого положения высказались лишь 40,16 процента. А 58,82 процента жителей Волгоградской области проголосовали за перевод стрелок на один час вперед.
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