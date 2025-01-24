Жители Олонца простятся с Александрой Богдановой

Ветеран труда Карелии Александра Богданова ушла из жизни 26 января 2025 года.

На 77-м году ушла из жизни Александра Сергеевна Богданова, сообщили в паблике Олонецкого района.

Александра Сергеевна окончила строительное училище в г. Воркута, училась в техникуме торговли. Трудовую деятельность начала в зверосовхозе «Видлицкий». Затем работала в совхозе «Олонецкий», ПМК-369, Олонецком райпо, Олонецком городском торге.

На заслуженный отдых ушла в 1998 году, будучи в должности заведующей архивным отделом Олонецкого районного Совета депутатов.

За многолетний и добросовестный труд Александра Сергеевна награждена грамотой правительства республики, почётной грамотой администрации Олонецкого района, имеет звание «Ветеран труда Республики Карелия».

Церемония прощания с Александрой Богдановой состоится 29 января 2025 года с 15.00 по адресу: ул. Карла Либкнехта, 34/1, г. Олонец.

Траурная церемония к месту погребения начнется 30 января в 10.00 по указанному адресу. Похороны пройдут на кладбище в деревне Большие Горы.