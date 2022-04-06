Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска боятся утонуть в озере из канализационных вод (ФОТО)

Жители Сайнаволока второй месяц не могут добиться устранения течи из канализационного колодца, нечистоты подтапливают участки.

В редакцию «Столицы на Онего» вновь обратились жители отдаленного микрорайона Петрозаводска. У дома № 16 по Четвертому родниковому переулку из канализационного колодца второй месяц продолжает течь вода, несмотря на обращения в ЕДДС.

«К сожалению, наше "озеро" увеличивается в размерах. К нам в Сайнаволок никто не приезжал. Надеемся, что озеро не превратится в океан и не смоет наши участки», - рассказала жительница Сайнаволока.

Напомним, горожане с февраля обрывают телефоны городских коммунальных служб, чтобы вызвать специалистов для устранения течи. В Водоканале заявили, что сети Сайнаволока им не принадлежат. ЕДДС же передает полученные жалобы в Водоканал и не отвечает за устранение аварий.