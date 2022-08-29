Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска просят сделать дорожку, чтобы грязь не месить

Жители района «Рыбка» уже несколько лет просят власти сделать им безопасный спуск от остановки к домам.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился горожанин, который рассказал, что уже несколько лет жители района «Рыбка» безуспешно просят администрацию Петрозаводска оборудовать небольшой лестницей из 5–7 ступеней с пандусом спуск от остановки общественного транспорта, которая расположена в районе дома № 6 по ул. Пограничной, и заасфальтировать от неё дорожку к жилым многоквартирным домам. Длина дорожки составляет всего 30–40 метров.

«Сейчас на этом месте утрамбованная за несколько лет ногами людей грязная насыпь из крошки старого переработанного асфальта. Особенно слякотно и грязно становиться здесь в период межсезонья, и очень скользко и опасно зимой и ранней весной! Да и сам участок здесь недостаточно освещённый… Больше всего страдают от этого, естественно, старики, инвалиды, кое-как спускающиеся с тросточками к своим домам с этой остановки транспорта», — написал петрозаводчанин.

По словам автора письма, ровно год назад жители района обращались за помощью к куратору района Диане Евстигнеевой, заместителю руководителя аппарата городской администрации.

«Диану Владимировну Евстигнееву на место приехать пригласили. Приехала. Ходила. Смотрела. Соглашалась с необходимостью оборудования лесенки, кивала жителям. Уехала. Год прошел, так ничего (от слова совсем) и не сделано», — констатировал факт житель Петрозаводска.

Горожанин просит власти найти возможность сделать асфальтированную дорожку от остановки и оборудовать ее для безопасности пешеходов 5–7 ступеньками.