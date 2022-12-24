Жители отдаленных районов Петрозаводска пожаловались на замерзшие водоколонки

Водоразборные колонки замерзают в районах Соломенное, Сулажгора и СКЗ в Петрозаводске.

Как сообщил депутат Петросовета Сергей Ильин, в отдаленных районах столицы Карелии участились жалобы на замерзшие уличные колонки.



По мнению депутата, зачастую водоразборные колонки замерзают из-за горожан, которые нарушают правила эксплуатации.



«Колонка оснащена эжектором, который выкачивает оставшуюся после набора воду из полости колонки. Но при неполном нажатии на рычаг колонки эжектор не срабатывает, и оставшаяся вода попросту замерзает», - отметил Ильин в соцсети.



Отметим, в округ №1, за который отвечает депутат Ильин, входят Сулажгора, Соломенное, Пятый поселок, Перевалка и район Сулажгорского кирпичного завода.



Депутат к своему сообщению прикрепил инструкцию по эксплуатации колонок, предоставленную АО «ПКС-Водоканал».



